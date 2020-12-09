Захист Януковича вимагав відводу прокурорів, суд відмовив

Печерський районний суд відмовив адвокатам експрезидента-втікача Віктора Януковича у відведенні адвокатів Олексія Донського і Дениса Іванова.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Зокрема, під час оголошення відводу Донському і Іванову адвокат Олексій Горошинський зазначив, що захист має сумніви у їх неупередженості.

Іванов, зі свого боку, просив залишити це клопотання без розгляду.

Суд після виходу з нарадчої кімнати відмовив у задоволенні клопотання про відвід цих двох прокурорів.

"Суддя ухвалив: у задоволенні заяви Горошинського відмовити", - поінформував суддя Вячеслав Підпалий.

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