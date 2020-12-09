Захист Януковича вимагав відводу прокурорів, суд відмовив
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Печерський районний суд відмовив адвокатам експрезидента-втікача Віктора Януковича у відведенні адвокатів Олексія Донського і Дениса Іванова.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
Зокрема, під час оголошення відводу Донському і Іванову адвокат Олексій Горошинський зазначив, що захист має сумніви у їх неупередженості.
Іванов, зі свого боку, просив залишити це клопотання без розгляду.
Суд після виходу з нарадчої кімнати відмовив у задоволенні клопотання про відвід цих двох прокурорів.
"Суддя ухвалив: у задоволенні заяви Горошинського відмовити", - поінформував суддя Вячеслав Підпалий.