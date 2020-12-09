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Учень випадково розпилив газ із балончика на уроці в школі на Львівщині - евакуювали 400 осіб, - поліція

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Учень випадково розпилив газ із балончика на уроці в школі на Львівщині - евакуювали 400 осіб, - поліція
У Львівській області учень 11-го класу на уроці розпилив газ із балончика, в результаті чого були евакуйовані 400 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації ГУ Національної поліції у Львівській області.

9 грудня, близько 13.00 в одній із середніх загальноосвітніх шкіл у місті Червоноград 17-річний учень 11-го класу під час уроку розпилив вміст газового балончика у приміщенні класу.

Зі школи було евакуйовано близько 400 осіб – учні та вчителі, навчальний процес був зірваний на три години. Наразі медики обстежують п’ятьох школярів та уточнюють їх діагнози.

Співробітники Червоноградського відділу поліції опитали учня, який розпилив газ, у присутності матері. За його словами, він розглядав газовий балончик і випадково відламав пластиковий запобіжник, внаслідок чого і сталось розпилення.

Правоохоронці встановлюють обставини, вирішується питання правової кваліфікації події.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    и случайно притащил его в школу?
    ой я не специально...я нечаянно и больше не будууу....(а такой крутой был...))))
  • Ahmed Nunji
    Це сам учень сказав, що випадково?
  • Elvic Vic
    Эт какой-то контробандный "балончик" -- не иначе как "новичком" заряженный ?!

    Обычно это всёго лишь перцовый распылитель ... Шо это у перца такой радиус действия , шо 400 чуваков обосралось ?!
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