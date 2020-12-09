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Монобільшість демонструє, що вона існує, - Разумков

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Монобільшість демонструє, що вона існує, - Разумков
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков поки не бачить причин переформатування монобільшості "Слуги народу" в парламенті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Поки що ні. Фракція "Слуга народу" працює, фракція набирає досить велику кількість голосів за ті чи інші законопроєкти. Є законопроєкти, які ділять фракцію в якійсь пропорції: хтось підтримав, хтось не підтримав. А так за результатами голосування - 205, 209, 210, 215 голосів. З урахуванням того, що сьогодні велика кількість наших колег хворіє, хтось працює в регіонах, я думаю, що монобільшість демонструє, що вона сьогодні існує", - сказав Разумков відповідаючи на питання, чи допускає він переформатування монобільшості.

Спікер парламенту також підкреслив, що залишається членом команди президента Володимира Зеленського.

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Топ коментарі

  • Zelya Vsyo
    Монобольшинство демонстрирует, что оно существует, - Разумков - Цензор.НЕТ 8525
  • Татьяна Бобошко
    Дерьмо тоде демонстрирует что оно есть)
    У мух спросите..
  • Гыг с Вами
    а работать вместо демонстраций не пробовали? Монобольшинство демонстрирует, что оно существует, - Разумков - Цензор.НЕТ 8895
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