Новий закон про відповідальність за недостовірне декларування потрібно посилювати, - глава представництва ЄС в Україні Маасікас

Новий закон про відповідальність за брехню в електронних деклараціях потрібно вдосконалювати і посилювати.

Про це заявив глава представництва Європейського союзу в Україні Матті Маасікас під час онлайнконференції "Об'єднуючи зусилля проти вбивць демократії: корупції, відмивання грошей і пропаганди", організованого "Центром протидії корупції", передає Цензор.НЕТ.

"Ми усвідомлюємо, що це крок вперед у вирішенні ситуації навколо рішення Конституційного Суду, але його недостатньо для відновлення справді діючої та стримуючої систему майнового декларування. Тож наша позиція полягає в тому, що цей закон потрібно вдосконалювати та посилювати. ЄС це чітко відзначає, і підтримка з боку ЄС боротьби з корупцією в Україні є твердою", - сказав Маасікас.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.