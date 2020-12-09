Зеленський підписав указ про заходи до 35-х роковин аварії на ЧАЕС, серед яких - поліпшення протипожежного стану лісів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 556/2020 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення екологічної безпеки та підготовку заходів до 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Згідно з документом, Кабінет Міністрів України має вжити невідкладних заходів щодо поліпшення протипожежного та санітарного стану лісів на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення, зокрема на лісових територіях Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, а також щодо вдосконалення системи оперативного реагування, зокрема моніторингу та раннього виявлення пожеж тощо", - йдеться в повідомленні.

Серед іншого, Кабінет Міністрів має розробити та затвердити план заходів до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи, що передбачає проведення 26 квітня 2021 року у Києві та Київській області заходів з нагоди 35-х роковин катастрофи; проведення у закладах освіти та закладах культури інформаційних, просвітницьких, культурно-мистецьких та інших заходів, а також широке висвітлення таких заходів.

Нагадаємо, в зоні відчуження часто виникають пожежі. Зокрема, в квітні, травні і червні 2020 року.

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