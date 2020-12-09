Головні новини 9 грудня: локдаун після Нового року, викрадення адвоката Микитася

Локдаун буде в січні, Міноборони чекає Бутусова завтра на співбесіду, адвоката Микитася викрали і тут же знайшли, Хомчак каже, що Донбас не можна повернути силою - головні новини 9 грудня.

Локдаун введуть з 8 по 24 січня

Так вирішив Кабінет Міністрів. Прем'єр Денис Шмигаль назвав локдаун "Зимовими канікулами заради безпеки" і розповів, які будуть діяти обмеження. З 8 до 24 січня закриють усе, крім продуктових магазинів, аптек, банків, пошти і готелів. Метро в Києві працюватиме без обмежень.

Бутусов нагадав Міноборони, що його кликали на роботу, Міноборони тут же призначило співбесіду

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов обурився, що Міністерство оборони запросило його на роботу, але після цього ніхто з посадових осіб з ним так і не зв'язався. Через 2 години після публікації поста Бутусова Міноборони публічно заявило, що запрошує його завтра на співбесіду і пообіцяло провести "лікнеп" про доступні вакансії та посадові обов'язки.

Юриста Микитася викрали і знайшли, він натякнув, що викрадення влаштував Татаров

Четверо невідомих викрали адвоката скандального забудовника Максима Микитася. Юриста силою заштовхали в машину і вивезли з Дарницького району столиці до Дніпровського. Викрадачів затримали, в поліції говорять, що викрадачі вимагали неіснуючий борг в 800 тис. доларів.

Микитась записав звернення до Зеленського з проханням про допомогу. "Допоможіть, будь ласка! Операцію ведуть з сусіднього від Вас кабінету!!" - заявив він, натякаючи, очевидно, на заступника голови ОП Олега Татарова.

Увечері біля будівлі Офісу Президента відбулася акція з вимогою відправити Татарова у відставку.

Донбас: переговори в глухому куті, силою окуповані території не повернути

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що окупований Донбас неможливо звільнити військовим шляхом. За його словами, в разі активних бойових дій буде багато жертв серед цивільного населення, а втрати серед військовослужбовців будуть обчислюватися трьох- і чотиризначних цифрами. "Ми готові до цього?" - задався питанням Хомчак.

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що переговори про Донбас з Росією себе вичерпали. "Ми офіційно маємо сказати: ми зробили все, вичерпали всі можливості та бачимо безвихідь", - сказав він.

Пропаганда на марші

Росія на засіданні Ради Європи спробувала звинуватити Україну в неонацизмі, але не дуже вдало: звинувачення підтримала тільки одна делегація - російська.

Телеканали кума Путіна Медведчука активно рекламують російську вакцину від коронавірусу, яка не пройшла необхідні випробування, і розповідають про те, що її нібито готові виробляти в Україні (напередодні потенційний виробник спростував цю інформацію).

При цьому спікер української делегації в ТКГ і позаштатний радник глави ОП Єрмака Олексій Арестович не вважає мовлення каналів Медведчука загрозою національній безпеці. "Вони не є нашими ворогами, вони є представниками українських ЗМІ, які працюють за законом. Ми вітаємо їх професійну діяльність", - сказав Арестович.

А експрем'єр Микола Азаров, що втік до Росії, в ефірі одного з цих телеканалів дав президенту Зеленському непрошену пораду у боротьбі з критикою. Він вважає, що на критиків потрібно нацькувати силовиків. "Дай команду, і завтра проти цього Філатова порушать стільки справ! Інакше не може бути", - порадив Азаров.