У ТКГ Росія цинічно поставила відкриття КПВВ та обмін полоненими в залежність від політичних питань, - "слуга народу" Костін

Російська Федерація не зацікавлена в просуванні переговорного процесу зі встановлення миру на Донбасі.

Про це заявив представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи, народний депутат фракції "Слуга народу" Андрій Костін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Мабуть, збереження цього стану на зараз, на сьогодні, є їхньою позицією. Якби вони хотіли, то ситуація могла просуватися значно швидше", - розповів Костін.

Український представник у ТКГ додав, що Росія поводиться в переговорах дуже цинічно, вдаючись до елементів шантажу. Як приклад він навів ситуацію, коли по обидва боки лінії розмежування на Донбасі було все підготовлено для відкриття двох нових КПВВ, згідно з рішенням лідерів "нормандської четвірки" на саміті в Парижі, але в гуманітарній робочій групі ТКГ представники РФ створили перешкоди відкриттю, поставивши це питання в залежність від політичних домовленостей. Така ж ситуація склалася і з взаємним звільненням утримуваних осіб.

Він зазначив, що нормандський переговорний формат є найефективнішим у прийнятті принципових рішень. Зокрема, досягнення домовленостей про припинення вогню є результатом спільних зусиль Тристоронньої контактної групи і нормандського формату.

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