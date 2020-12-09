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У харківській міськраді утворився "моноліт Кернеса", - депутат Черняк

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У харківській міськраді утворився "моноліт Кернеса", - депутат Черняк
У міській раді Харкова утворилася група з 48-49 депутатів "Блоку Кернеса", "Партії Шарія", "Слуги народу" і "ЄС".

Про це пише у фейсбуці депутат міськради від блоку Світличної "Разом", активіст "Автомайдану" Ігор Черняк, інформує Цензор.НЕТ.

Він опублікував списки тих, хто голосував на сьогоднішньому засіданні міськради за призначення головуючим Олександра Новака і проти пропозиції взагалі не призначати секретаря міськради і заступників мерів.

"У першому випадку - 48" за ". У другому - 49" проти ". Ці самі 48/49 депутатів - це і є той самий "Моноліт Терехова", який прикриваючись ім'ям Кернеса, керуватиме містом в найближчі 5 (?) років", - написав Черняк.

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Він вказав, що до складу цього "моноліту" увійшли в повному складі депутати "Блоку Кернеса" і "Партії Шарія", а також 5 "слуг народу" і 3 депутати фракції "ЄС".

"Повний перелік членів "Моноліту Кернеса"- на фотографіях! ... Місто має знати своїх героїв!" - додав Черняк.

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У харківській міськраді утворився моноліт Кернеса, - депутат Черняк 01
У харківській міськраді утворився моноліт Кернеса, - депутат Черняк 02
У харківській міськраді утворився моноліт Кернеса, - депутат Черняк 03

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Топ коментарі

  • armamagedoniks
    В Харькове и совете образовалась мафиозно бандитская сепараторская свора.
  • Sophia-Maria Duglass
    Да стройте сразу Мавзолей 😀😀😀
  • Игнатьев Фион
    Трупи дорвалися до влади під керівництвом зелених недоумків.
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