У Труханова COVID-19
2 28723
Мер Одеси Геннадій Труханов отримав позитивний результат тесту на коронавірус.
Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Отримав позитивний тест на COVID-19. У зв'язку з чим йду на самоізоляцію - до одужання і отримання негативного результату", - написав Труханов.
Він додав, що почувається непогано, і буде в телефонному режимі регулювати роботу міських служб. А також закликав одеситів дотримуватися правил безпеки.
"Носити маски, максимально обмежити контакти, дотримуватися соціальної дистанції. Сьогодні це найдієвіші і при цьому прості способи уникнути захворювання. Бережіть своє здоров'я та здоров'я своїх близьких!" - підсумував Труханов.