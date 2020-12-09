Новини • Коронавірус і карантин

У Труханова COVID-19

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У Труханова COVID-19
Мер Одеси Геннадій Труханов отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Отримав позитивний тест на COVID-19. У зв'язку з чим йду на самоізоляцію - до одужання і отримання негативного результату", - написав Труханов.

Він додав, що почувається непогано, і буде в телефонному режимі регулювати роботу міських служб. А також закликав одеситів дотримуватися правил безпеки.

"Носити маски, максимально обмежити контакти, дотримуватися соціальної дистанції. Сьогодні це найдієвіші і при цьому прості способи уникнути захворювання. Бережіть своє здоров'я та здоров'я своїх близьких!" - підсумував Труханов.

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У Труханова COVID-19 01

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Топ коментарі

  • Петя Петрович
    и толку, все равно не подохнет
  • Tierre
    С Кернесом, похоже, не повезло...может быть - хоть с трухановым подфартит?
  • сергей сергеев 44e19e14
    аминь
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