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Призначивши Татарова в ОП, Зеленський пішов на злочин, - Бутусов. ВIДЕО

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Президент Володимир Зеленський, призначивши колишнього чиновника МВС часів Захарченка Олега Татарова заступником голови Офісу Президента, порушив закон про люстрацію.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив на акції "Дезінфекція", яка відбулася біля Офісу Президента.

"Для того, щоб сюди протащити знову Татарова, Зеленський пішов на злочин. Він порушив закон про люстрацію, який забороняє Татарову обіймати державну посаду. А він, Зеленський, - це прямий злочин - він попри те, що існує заборона, все одно призначив Татарова", - сказав Бутусов.

Журналіст припустив, що Татаров подобається Зеленському, як і всі, хто пропонує прості рішення.

"Когось побити, а потім збрехати. Вкрасти, а потім збрехати. Це така проста двохходівка. А потім він (Зеленський. - Ред.) іде і записує відео з дуже веселою посмішкою, як ніби нічого не трапляється в країні", - зауважив він.

Головний редактор  Цензор.НЕТ назвав Зеленського "клоунською версією Януковича" і нагадав, що той перебуває на посаді президента волею народу України і тільки доти, поки народ України з цим згоден.

"Сподіваюся, що президент Зеленський, якщо у нього є хоч якийсь інстинкт самозбереження, зрозуміє, що те, чим він почав займатися тут - це не кіно, не анекдот і не жарти. Він має нести відповідальність за свої призначення, за свої рішення. Якщо він цього не розуміє - йому це пояснять", - підсумував Бутусов.

Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Бутусов звичайно ідеаліст. І це добре. В загальному. Тому він і виступав проти Порошенка, бо хотів, щоб той був ідеальним. Але вся заковика в тому, що ідеальних людей немає. Я теж часто критикував Порошенка, бо було за що. І багато дописувачів тут, на Цензорі це знають. Але на відміну від Зєлєнского не ідеальний Порошенко робив з критики аю правильні висновки і двічі одних і тих помилок не повторював. А Зєлєнскій навіть не усвідомлює, що він робить і які будуть наслідки для країни і для нього особисто згодом. І до того, що для країни зробив не ідеальний Порошенко Зєлєнскому не досягтися ніяк і ніколи. Не варто було підтримувати малороса Зєлєнского лише тому, що не подобвся Порошенко. Варто було думати і аналізувати хто нехай і повільно та з помилками робив країну сильнішою, а хто насмвхався з неї, принижуючи її ідеали і жителів.
  • Maxim Ak-Murza
    Дебилов предупреждали. Но любой дебил всегда точно знает, шо он умнее любого академика.
  • Панас Стець
    фейс Зеленского не вызывал позитива... фейс татарова вызывает чувство мерзости и тошноты....
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