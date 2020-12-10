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Справу "Роттердам+" зупинено, матеріали вивчаються, - Ситник

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Справу "Роттердам+" зупинено, матеріали вивчаються, - Ситник
Антикорупційні органи безрезультатно просили Офіс Генерального прокурора замінити керівника групи прокурорів щодо розслідування справи "Роттердам+".

Про це директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Коли ще не було скасовано постанову про закриття справи, у нас була розмова, що якщо постанова буде скасована, а ми таку можливість допускали, то логічно було б змінити прокурора ... Ми говорили про те, щоб змінити прокурора (у справі "Роттердам+" . - Ред.), і ми письмово про це просили Офіс Генпрокурора, бо сьогодні генеральний прокурор фактично виконує обов'язки керівника САП. Але, на жаль, результату ми не отримали", - розповів Ситник.

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Говорячи про ситуацію навколо закриття прокурором справи, він сказав: "Було розуміння, що ми рухаємося в напрямку суду, а тут вночі детектив заходить до реєстру і бачить, що справу вже закрито".

За словами Ситника, нині розслідування справи зупинено. Також, як наголосив він, у справі не виконано всі міжнародно-правові доручення.

В.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук також звернув увагу на те, що рішення про відсторонення прокурора-керівника групи ухвалює генпрокурор. "Другий варіант - прокурор є незалежним у своїй оцінці доказів у будь-якій справі. У цьому випадку прокурор ухвалив таке рішення", - сказав в.о. керівника САП.

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Він також уточнив, що є два рішення суду, які суперечать одне одному, щодо обґрунтованості закриття справи. "Нині справу зупинено, матеріали вивчаються", - додав він.

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Топ коментарі

  • Small Jerboa
    Бесконечно можно смотреть на три вещи:
    1. Как течет вода.
    2. Как горит огонь.
    3. И как зе-тыпилы пытаются раскопать компромат на Порошенко.
    Дело "Роттердам+" остановлено, материалы изучаются, - Сытник - Цензор.НЕТ 8156
  • Amber
    ЗЕленський довів, що Порошенко - чесна людина
    📌 Жоден чиновник в Україні, жоден інший президент не зміг би довести кришталеву чесність Порошенка так, як це зробив ЗЕленський.
    ▪️Вова гундявив на всю країну, що "Порошенко - злодій, барига", "Я Ваш вирок!", але за 16 місяців, маючи повний контроль над ГенПрокурором, МВС, СБУ, НАБУ, ГБР, САП, НАЗК, судами, не зміг довести жоден епізод крадіжки п'ятого президента, які на нього вішали десятками років, або хоча б привести приклад вигоди від службового становища Порошенко.

    ▪️Навпаки, влада ЗЕленського довела цинізм чорної брехні проти Порошенка, спростувавши наклеп по Свинарчукам, Ротердам+, міфічному збагаченні ПП в 82 рази, створення ПЦУ, вивезення картин і багато іншого.
    ▪️Спасибі зеленському, що зміг виправдати чесне ім'я Порошенко,сам того не відаючи.
    Перемога за нами, зебiли не побудують нiчого, крiм особистого чи вкраденого бiзнесу.

    Міжнародне об'єднання Українських націоналістів
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Імітація антікорупційної боротьби триває !!!На манежі все тіж самі обличчя,тобто пики !!)))
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