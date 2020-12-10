Справу "Роттердам+" зупинено, матеріали вивчаються, - Ситник
Про це директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Коли ще не було скасовано постанову про закриття справи, у нас була розмова, що якщо постанова буде скасована, а ми таку можливість допускали, то логічно було б змінити прокурора ... Ми говорили про те, щоб змінити прокурора (у справі "Роттердам+" . - Ред.), і ми письмово про це просили Офіс Генпрокурора, бо сьогодні генеральний прокурор фактично виконує обов'язки керівника САП. Але, на жаль, результату ми не отримали", - розповів Ситник.
Говорячи про ситуацію навколо закриття прокурором справи, він сказав: "Було розуміння, що ми рухаємося в напрямку суду, а тут вночі детектив заходить до реєстру і бачить, що справу вже закрито".
За словами Ситника, нині розслідування справи зупинено. Також, як наголосив він, у справі не виконано всі міжнародно-правові доручення.
В.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук також звернув увагу на те, що рішення про відсторонення прокурора-керівника групи ухвалює генпрокурор. "Другий варіант - прокурор є незалежним у своїй оцінці доказів у будь-якій справі. У цьому випадку прокурор ухвалив таке рішення", - сказав в.о. керівника САП.
Він також уточнив, що є два рішення суду, які суперечать одне одному, щодо обґрунтованості закриття справи. "Нині справу зупинено, матеріали вивчаються", - додав він.