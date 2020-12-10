Білорусь закриває виїзд із країни
Таке рішення ухвалила Рада міністрів Білорусі. Її постанову опубліковано на Національному правовому інтернет-порталі країни, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Тимчасово призупинити перетин Державного кордону Республіки Білорусь на виїзд з Республіки Білорусь громадянами Республіки Білорусь, а також іноземцями, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання на території Республіки Білорусь", - йдеться в тексті постанови.
Обмеження діятимуть в автодорожніх прикордонних пунктах, на залізничних вокзалах і в річкових портах.
Виїхати за кордон можуть лише окремі категорії громадян - дипломати, водії міжнародних автомобільних перевезень, члени екіпажів повітряних і морських суден і поїзних бригад.
Також залишити країну можна буде для лікування або в разі смерті близького родича.