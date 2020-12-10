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Білорусь закриває виїзд із країни

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Білорусь закриває виїзд із країни
Влада Білорусі закриває можливість залишити країну через наземні прикордонні пункти. Офіційно це пояснюють прагненням запобігти поширенню коронавірусу.

Таке рішення ухвалила Рада міністрів Білорусі. Її постанову опубліковано на Національному правовому інтернет-порталі країни, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Тимчасово призупинити перетин Державного кордону Республіки Білорусь на виїзд з Республіки Білорусь громадянами Республіки Білорусь, а також іноземцями, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання на території Республіки Білорусь", - йдеться в тексті постанови.

Обмеження діятимуть в автодорожніх прикордонних пунктах, на залізничних вокзалах і в річкових портах.

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Виїхати за кордон можуть лише окремі категорії громадян - дипломати, водії міжнародних автомобільних перевезень, члени екіпажів повітряних і морських суден і поїзних бригад.

Також залишити країну можна буде для лікування або в разі смерті близького родича.

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Топ коментарі

  • Старый пионэр
    Северная Корея в Европе...
  • Алексей Достоевский
    Кто не успел - тот опоздал (с)
    Твари берут заложников.
    Значит совсем скоро будут торговаться
  • irenka ko
    Білорусь з нього і не виходила. Там музей савєцкага саюза під відкритим небом.
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