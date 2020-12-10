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Генерал Назаров не визнав провину за катастрофу "Іл-76" із десантниками

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Генерал Назаров не визнав провину за катастрофу "Іл-76" із десантниками
Генерал-майор Віктор Назаров не визнає своєї провини у службовій недбалості, що призвела до знищення літака "Іл-76" та загибелі українських військових 2014 року.

Про це він заявив у своєму останньому слові на судовому засіданні в Дніпровському апеляційному суді, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, вирок суду першої інстанції має бути скасований, адже запобігання та протидія терористичному акту, який мав місце, входить до компетенції СБУ, а не Міноборони.

"Ці питання безпосередньо належать до завдань СБУ, відповідно до статті 2 Закону України "Про Службу безпеки України". В цьому контексті висновок суду про неприпинення мною терористичного акту є просто незаконним", – сказав Назаров.

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Він стверджує, що в матеріалах провадження є свідчення свідків з боку обвинувачення, які суперечать тому, що вони казали на допитах, і це також може бути підставою для скасування вироку.

Після останнього слова підсудного судді пішли до нарадчої кімнати. Оголошення рішення суду заплановане на 11 грудня.

Нагадаємо, генерала Віктора Назарова визнали винним у загибелі українських військових у збитому терористами літаку Іл-76 і засудили до 7 років позбавлення волі. При цьому суд не позбавив його військового звання. Моральну шкоду за рішенням суду має компенсувати Міністерство оборони.

Слідом за цим генерал Назаров подав позов проти судді Самоткан, яка винесла йому вирок, однак Вища рада правосуддя відмовилася розглядати скарги Назарова проти судді Самоткан.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було збито літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і 9 членів екіпажу. Всі загинули. Згідно з висновком комісійної комплексної військово-тактичної криміналістичної експертизи, вжити заходів щодо подолання протиповітряної оборони терористів і гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ 14 червня 2014 року зобов'язаний був безпосередньо начальник штабу АТО, тобто Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все ж відправив літак на виліт.

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Топ коментарі

  • Apollo ee48865f
    Не доставь подкрепления в луганский аеропорт, мы могли бы потерять его ещё до деблокады. Ведь этот самолет был не один, их было три, один из которых сел и доставил десантников. Кстати и в ДАП до начала горячих боев тоже садились ИЛы и не один раз. По поводу мер, которые можно было принять, это как минимум занятие периметра в несколько километров вокруг полосы, чтобы обезопасить работу полосы, что теми силами, которые были в окруженном аеропорту было невозможно. Да, на войне случаются ошибки и потери, риск не всегда проходит успешно. Но главное тут другое: Все это дело существует только по одной причине, прозошел общественный резонанс и нужно кого то обвинить, вот только это не россия, которая поставила средства пво боевикам и не сами боевики, а украинский военный. В этом нет здоровой логики. Сам факт наказание за риск во время войны - отвратительнен и опасен. А потом вы удивляетесь почему командиры не хотят брать ответсвенность ни за что, потому что если вдург что-то пойдет не так, снова будут искать виновного.
  • Sergii Ustim
    Не стану обсуждать действия Назарова, не имею такого права, пусть суд разбирается. Но возникает вопрос, а Россия каким то боком рассматривается в процессе? Кто послал туда этих вагнеровцев, кто их вооружил, кто эти люди, почему они оказались в Украине и убили наших солдат? Нет никому никакого дела, та сторона. Люди, вы хоть понимаете до какого абсурда мы дожили, как нужно себя презирать, самоунизиться во всем. Общество вырожденец, плебеев, клоуны правят бал. Воры грабят, армия получает премии за мир с врагом, КСУ нарушает конституцию, гос органы вредят государству, бред, полный бред...
  • Sergii Ustim
    Изучите материал по Иловайску, все есть в открытых источниках. Погибло 360 чел, и действительно, их расстреляли из засады расейские вояки, которые и гарантировали перед этим свободный выход.
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