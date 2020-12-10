Проти Гантера Байдена відкрили справу

Проти сина переможця виборів президента США Джо Байдена Гантера відкрили справу про ухилення від податків.

Розслідування веде прокуратура штату Делавер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я ставлюся до цього дуже серйозно, але я впевнений, що професійний та об'єктивний перегляд цих питань продемонструє, що я вів свої справи законно й належним чином", - наголосив Гантер Байден у заяві.

Він також поінформував, що про початок розслідування повідомили його адвокату.

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Перехідна адміністрація Байдена-Гарріс також оприлюднила заяву щодо цього: "Обраний президент Байден глибоко пишається своїм сином, який подолав важкі виклики, зокрема жорстокі атаки на нього особисто впродовж останніх місяців, щоб стати сильнішим".

Нагадаємо, в період президентської кампанії в США штаб Дональда Трампа неодноразово звинувачував Гантера Байдена у порушенні законів під час ведення бізнесу в Україні та в Китаї. Будь-яких доказів штаб Трампа при цьому не надавав.

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