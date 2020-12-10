Проти Гантера Байдена відкрили справу
Розслідування веде прокуратура штату Делавер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Я ставлюся до цього дуже серйозно, але я впевнений, що професійний та об'єктивний перегляд цих питань продемонструє, що я вів свої справи законно й належним чином", - наголосив Гантер Байден у заяві.
Він також поінформував, що про початок розслідування повідомили його адвокату.
Перехідна адміністрація Байдена-Гарріс також оприлюднила заяву щодо цього: "Обраний президент Байден глибоко пишається своїм сином, який подолав важкі виклики, зокрема жорстокі атаки на нього особисто впродовж останніх місяців, щоб стати сильнішим".
Нагадаємо, в період президентської кампанії в США штаб Дональда Трампа неодноразово звинувачував Гантера Байдена у порушенні законів під час ведення бізнесу в Україні та в Китаї. Будь-яких доказів штаб Трампа при цьому не надавав.