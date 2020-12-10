Януковичу дадуть безкоштовного адвоката - його захисники не з'явилися на суд

Адвокати експрезидента-втікача Віктора Януковича не з'явилися на засідання Печерського районного суду, що відбувалося в ніч із середи на четвер.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна". Увечері в середу, 9 грудня, суд оголосив тригодинну перерву в засіданні, на якому Януковичу обирали запобіжний захід. Коли перерва закінчилася, в зал засідань прийшли суддя і прокурори - але не адвокати.

Представники обвинувачення зазначили, що захисники були повідомлені щодо продовження слухання, але не прийшли, а у відсутності адвокатів продовжувати слухання не можна.

Суд поставив на обговорення питання залучення безоплатного адвоката Януковичу для наступного засідання, на що прокурор в процесі Олексій Донський зауважив, що це буде сприяти явці захисників за договором.

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На думку суду, захисники Януковича "фактично самоусунулися" від виконання своїх обов'язків.

Ухвалою суду Януковичу доручено призначити безоплатного адвоката і забезпечити його прибуття на засідання до Печерського суду на 12 годину 10 грудня для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту.

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