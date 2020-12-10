У світі повним ходом поширюється "вакцинний націоналізм", - генсек ООН Гутерреш

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш попередив, що у світі повним ходом розвивається "вакцинний націоналізм". У результаті бідні люди по всьому світу спостерігають за підготовкою до вакцинації проти коронавірусу в багатих країнах і запитують, чи будуть вони вакциновані і коли.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє AP.

Генсек ООН повторив свій заклик розглядати вакцини як "лобальное суспільне благо", доступне кожному, всюди на планеті, особливо в Африці.

Він також звернувся з проханням про виділення 4,2 мільярда доларів протягом наступних двох місяців для програми Всесвітньої організації охорони здоров'я COVAX - проєкту із закупівлі і доставки вакцин проти коронавіруса для найбідніших верств населення світу.

Фінансування COVAX Гутерреш вважає єдиним способом гарантувати, що вакцини будуть доступні в Африці та інших регіонах, що розвиваються.

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За словами генсека ООН, у 54 країнах Африки зареєстровано понад 2,2 мільйона випадків зараження коронавірусом і понад 53 тисячі випадків смерті від COVID-19.

Раніше повідомлялося, що програма COVAX вже охоплює 99% населення планети.