У світі повним ходом поширюється "вакцинний націоналізм", - генсек ООН Гутерреш
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє AP.
Генсек ООН повторив свій заклик розглядати вакцини як "лобальное суспільне благо", доступне кожному, всюди на планеті, особливо в Африці.
Він також звернувся з проханням про виділення 4,2 мільярда доларів протягом наступних двох місяців для програми Всесвітньої організації охорони здоров'я COVAX - проєкту із закупівлі і доставки вакцин проти коронавіруса для найбідніших верств населення світу.
Фінансування COVAX Гутерреш вважає єдиним способом гарантувати, що вакцини будуть доступні в Африці та інших регіонах, що розвиваються.
За словами генсека ООН, у 54 країнах Африки зареєстровано понад 2,2 мільйона випадків зараження коронавірусом і понад 53 тисячі випадків смерті від COVID-19.
Раніше повідомлялося, що програма COVAX вже охоплює 99% населення планети.