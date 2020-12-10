Карантин вихідного дня - це фактично український продукт, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин вихідного дня - це українська розробка, якою починають користуватися європейські країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив в інтерв'ю УП.

"Карантин вихідного дня? Ми розробили самі. Це фактично був український продукт, ми його прорахували, на сьогодні ним починають користуватися європейські країни", - сказав він.

За його словами, мета обмежень на вихідних полягала в стабілізації рівня захворюваності на коронавірус.

"Щоб ми могли протягнути до кінця грудня - початку січня, коли можна без шкоди для економіки запровадити більш жорсткі карантинні обмеження", - пояснив прем'єр.

Як приклад країн, які також почали використовувати такий карантин, він назвав Латвію.

"Зараз от Латвія, здається, від цього тижня слідом за нами запровадила карантин вихідного дня. Тобто вони подивилися, як робимо ми, а ми ж зідзвонюємося з прем’єрами, ділимося, і вирішили зробити так і у себе", - сказав Шмигаль.

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Нагадаємо, карантин вихідного дня діяв в Україні три тижні.

9 грудня Кабінет Міністрів продовжив загальний карантин в Україні до 28 лютого 2021, з 8 по 25 січня діятиме жорсткий локдаун, щоб стримати поширення коронавірусу і сезонних грипу та ГРВІ.