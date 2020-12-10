Українські воїни кількома пострілами збили безпілотник ворога на Донбасі. За добу - 9 порушень режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС

Впродовж минулої доби, 9 грудня, у районах відповідальності українських сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, по українських позиціях неподалік Талаківки російсько-окупаційні війська тричі відкривали провокаційний вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Водяне противник також провокував наших захисників зі стрілецької зброї, а поблизу Авдіївки, крім цього, ще й з автоматичного станкового гранатомета.

"Для коригування вогню з АГС зі сторони населеного пункту Мінеральне ворог застосував БПЛА типу "квадрокоптер". Українським воїнам знадобилося всього декілька пострілів зі стрілецької зброї, аби після перетину лінії розмежування збити БпЛА противника", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок ворожих пострілів немає.

Також повідомляється, що українськими захисниками виявлено факт інженерного обладнання позицій противником у бік українських підрозділів у районі населеного пункту Водяне та Луганське. Біля останнього противник здійснив для цього три підриви з використанням зарядів розмінування.

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"Про зухвалі та підступні дії російсько-окупаційних військ негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - повідомили в штабі.

Від початку поточної доби, 10 грудня, на ділянках відповідальності українських підрозділів противник один раз порушив досягнуті домовленості.

Так, ворог здійснив кілька пострілів зі стрілецької зброї неподалік Мар’їнки. Ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

"Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові адекватно реагувати на можливі загрози на будь-яких напрямках уздовж лінії розмежування", - додали в пресцентрі ОС.