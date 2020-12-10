Шмигаль заявив, що немає сенсу витрачати гроші на будівництво мобільних госпіталів: У нас достатньо ліжок для хворих на COVID-19
Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив в інтерв'ю УП.
"У нас, скажімо, 62 тисячі ліжок під COVID. У Польщі сьогодні, я боюсь збрехати, по-моєму, 30 тисяч. При зіставних розмірах наших країн. Наша межа – це 55% від усіх ліжок, це 91 тисяча. В нас достатньо ліжок у медичних закладах, які можна заповнювати, не будуючи мобільні госпіталі.
Реально, витрачати гроші в будівництво мобільних госпіталів, які потім згорнути і викинути, немає сенсу. У нас стоять пусті медичні заклади з ліжками, де можна розміщувати людей", - сказав він.
Шмигаль також заявив, що в інших країнах, на відміну від України, бракує ліжок. Не забув він згадати і про медреформу, яка, на його думку, передбачала закриття великої кількості лікарень.
"Але ми не закрили жодної, ми це все зберегли. Ми продовжуємо реформу і завершимо її. Але треба сказати, що кількість ліжко-місць в Україні, якщо брати наших сусідів Польщу чи навіть Німеччину, дуже велика", - сказав глава Кабміну.
Прем'єр-міністр зазначив, що влада розуміє, що може не встигнути забезпечити киснем стандартні медичні заклади.
"Але абсолютно вся місцева влада сказала, що достатньо ліжок, нам не треба нічого будувати нового, ми впораємося з тими закладами медичними, які є.
Їх треба завантажити. Тому будувати на стадіоні медичний комплекс і потім з якоїсь лікарні забирати лікарів туди, а лікарня буде стояти порожньою - це точно неефективно", - сказав Шмигаль.
Крім того, глава уряду розповів про наявність мобільного госпіталю ДСНС з відповідним обладнанням, який зможе оперативно переміщатися. В майбутньому планується докупити ще кілька таких мобільних госпіталів.