Шмигаль заявив, що немає сенсу витрачати гроші на будівництво мобільних госпіталів: У нас достатньо ліжок для хворих на COVID-19

Прем'єр Денис Шмигаль вважає, що в українських медичних закладах достатньо ліжок, які можна заповнювати хворими на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив в інтерв'ю УП.

"У нас, скажімо, 62 тисячі ліжок під COVID. У Польщі сьогодні, я боюсь збрехати, по-моєму, 30 тисяч. При зіставних розмірах наших країн. Наша межа – це 55% від усіх ліжок, це 91 тисяча. В нас достатньо ліжок у медичних закладах, які можна заповнювати, не будуючи мобільні госпіталі.

Реально, витрачати гроші в будівництво мобільних госпіталів, які потім згорнути і викинути, немає сенсу. У нас стоять пусті медичні заклади з ліжками, де можна розміщувати людей", - сказав він.

Шмигаль також заявив, що в інших країнах, на відміну від України, бракує ліжок. Не забув він згадати і про медреформу, яка, на його думку, передбачала закриття великої кількості лікарень.

"Але ми не закрили жодної, ми це все зберегли. Ми продовжуємо реформу і завершимо її. Але треба сказати, що кількість ліжко-місць в Україні, якщо брати наших сусідів Польщу чи навіть Німеччину, дуже велика", - сказав глава Кабміну.

Прем'єр-міністр зазначив, що влада розуміє, що може не встигнути забезпечити киснем стандартні медичні заклади.

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"Але абсолютно вся місцева влада сказала, що достатньо ліжок, нам не треба нічого будувати нового, ми впораємося з тими закладами медичними, які є.

Їх треба завантажити. Тому будувати на стадіоні медичний комплекс і потім з якоїсь лікарні забирати лікарів туди, а лікарня буде стояти порожньою - це точно неефективно", - сказав Шмигаль.

Крім того, глава уряду розповів про наявність мобільного госпіталю ДСНС з відповідним обладнанням, який зможе оперативно переміщатися. В майбутньому планується докупити ще кілька таких мобільних госпіталів.