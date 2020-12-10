В Україні за добу від COVID-19 померли 266 осіб, виявлено 13 371 новий випадок, одужали - 13 903
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"13 371 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 652 дитини та 580 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 2 993 особи;
летальних випадків – 266;
одужало – 13 903 особи;
здійснено тестувань за добу – 67 142 (зокрема методом ПЛР – 41 279, методом ІФА – 25 863).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 858 714 осіб;
одужало – 465 021 особа;
летальних випадків – 14 470;
проведено ПЛР-тестувань – 4 917 780.
За останню добу найбільша кількість
підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 899), Запорізькій (1 060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях", - розповів Степанов.