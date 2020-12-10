В Україні за добу від COVID-19 померли 266 осіб, виявлено 13 371 новий випадок, одужали - 13 903

В Україні станом на ранок четверга, 10 грудня, зафіксовано 13 371 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 13 903 особи, померли 266 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"13 371 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 652 дитини та 580 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 2 993 особи;

летальних випадків – 266;

одужало – 13 903 особи;

здійснено тестувань за добу – 67 142 (зокрема методом ПЛР – 41 279, методом ІФА – 25 863).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 858 714 осіб;

одужало – 465 021 особа;

летальних випадків – 14 470;

проведено ПЛР-тестувань – 4 917 780.

За останню добу найбільша кількість

підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 899), Запорізькій (1 060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях", - розповів Степанов.



