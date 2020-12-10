Новини • Коронавірус і карантин

Держава залишає за собою право в разі погіршення ситуації з COVID-19 невідкладно посилювати карантин, - Шмигаль

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Держава залишає за собою право в разі погіршення ситуації з COVID-19 невідкладно посилювати карантин, - Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що держава залишає за собою право в разі погіршення ситуації запроваджувати посилені карантинні заходи невідкладно, але, за прогнозами, локдаун буде саме в передбачені дати.

"Держава залишає за собою право в разі надзвичайних подій, різкого зростання (захворюваності. - Ред.), якихось непередбачуваних випадків, звертатися до суспільства, звертатися до Верховної Ради і запроваджувати карантин невідкладно, якщо цього вимагатиме ситуація і суспільство", - сказав Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас прем'єр наголосив, що за прогнозами локдаун буде саме в передбачені дати.

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Як повідомлялося, в Україні з 8 по 24 січня 2021 року включно будуть запроваджені посилені карантинні обмеження через пандемією коронавірусу.

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Топ коментарі

  • Senator S 01a656ec
    Создание концлагеря тяжкий труд... Государство оставляет за собой право в случае ухудшения ситуации с COVID-19 неотложно ужесточать карантин, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3514
  • Aleks_15
    Правильными путём идёте товарищи. Можно как и в Белоруссии запретить выезд украинцам, а как на Донбассе ввести комендантский час чтоб 73% быдло не путалось под ногами и не мешало настоящим пацанам выводить деньги с Украины. Быдло есть быдло, когда то смеялся Зеленский над быдловатым "нарідом" а он избирает его в ***********. Парадокс нет закономерность.
  • belge
    Кто сказал, что государство - это мы? Государство - это нас. (с) Государство оставляет за собой право в случае ухудшения ситуации с COVID-19 неотложно ужесточать карантин, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7645
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