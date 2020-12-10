COVID-19: за добу у світі померли 12,2 тис. осіб, виявили 643,4 тис. нових випадків. Загальна кількість інфікованих перевищила 69,2 млн.
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Станом на ранок 10 грудня у світі зареєстрували 643 472 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 12 260 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 69 240 196 випадків інфікування, з них 643 472 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 575 819 осіб, з них 12 260 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 47,9 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 10-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - шосту. Перед нашою державою опинилися Росія, Німеччина, Велика Британія, Франція та Італія