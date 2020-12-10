Рада розгляне проєкт Держбюджету-2021 у вівторок, - Разумков

Парламент розгляне законопроєкт про державний бюджет України на 2021 рік у вівторок, 15 грудня, заявляє голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Я сподіваюся, що комітет встигне все пройти, все, що необхідно, підготувати цей важливий для держави документ, і на наступному тижні у вівторок (15 грудня. - Ред.) ми зможемо почати його розглядати", - сказав Разумков в ефірі "5 каналу" в середу ввечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він висловив сподівання, що Верховна Рада "спокійно його ухвалить" і не буде жодних, "так званих, новорічних бюджетних ночей і спокійно держава зайде в новий рік з новим бюджетом".

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Згідно з календарним планом, Верховна Рада наступного тижня працює в режимі пленарних засідань.