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Гутерреш закликає світ до глобального надзвичайного стану через проблеми клімату

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Гутерреш закликає світ до глобального надзвичайного стану через проблеми клімату
Глобальний надзвичайний стан, на думку генсека ООН, має тривати, поки не буде досягнута вуглецева нейтральність, а викиди парникових газів в атмосферу не скоротяться до нуля.

Про це заявив генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш під час онлайнсаміту з нагоди п'ятої річниці Паризької кліматичної угоди, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Канцлерка Німеччини Анегела Меркель пообіцяла виділити понад 600 мільйонів доларів на підтримку глобальних зусиль по боротьбі зі зміною клімату, заявивши, що "всі держави повинні мати можливість фінансувати необхідні інвестиції в захист клімату".

Очільник Китаю Сі Цзіньпін заявив, що його країна скоротить викиди на 65% до 2030 року порівняно з рівнем 2005 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У світі повним ходом поширюється "вакцинний націоналізм", - генсек ООН Гутерреш

Нагадаємо, в грудні минулого року лідери країн ЄС підтримали запропонований Єврокомісією амбітний план перетворення Європи на перший кліматично-нейтральний континент до 2050 року. "Зелена угода" ЄС передбачає кілька напрямків "зеленої трансформації", включаючи технологічний розвиток промисловості, інноваційні підходи до зниження обсягів шкідливих викидів, підвищення енергоефективності, впровадження циркулярної економіки, пошук поновлюваних і нових джерел енергії, наприклад, водневих технологій, які стануть альтернативою традиційним вуглецевим природних ресурсів.

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Топ коментарі

  • Vedana
    Через що ще будете влаштовувати людям надзвичайні стани ?
  • три - пятнадцать
    и шо ето тебя поперло?
    и чем ты отличаешься от кацапни?
  • Alex Zverev 4f8bec47
    Любители либерастов-прогрессистов-глобалистов теперь, возможно, поймут что те, кто на Западе называет себя "либералами" (что очень привлекает постсовковых людей, которые думают что западные либерасты и есть те самые "настоящие западники"), просто ведут западное общество к социалистическому раю в стиле Сев. Кореи. Они нагоняют страшилки на людей, вроде "коронавируса", "глобального потепления" или "белого расизма", и под это дело вытягивают из нас остатки денег через растущие налоги (растущие под "святым" предлогом борьбы с "изменением климата"), уничтожают свободу слова (уже уничтожили) и лишающие нас остатков гражданских прав.
    Те в США, кто голосовали за Трампа, это хорошо понимают. А те, в-частности в Украине, кто полагают что "либерализм" это и есть "истинный Запад", сильно ошибаются. Неосоциалисты ведут Запад к уничтожению, что всегда было тактикой леваков, от партии Бунд до нынешних соросят.
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