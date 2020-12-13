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Якщо не запровадити жорсткий карантин у січні, то в лютому це доведеться робити на тлі високої захворюваності на COVID-19, - Степанов

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Якщо не запровадити жорсткий карантин у січні, то в лютому це доведеться робити на тлі високої захворюваності на COVID-19, - Степанов
Якщо уряд не оголосить локдаун в січні, то буде змушений це зробити в лютому.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

На запитання, чи є ймовірність, що січневий локдаун скасують, Степанов відповів:

"По-перше, я б не називав це локдаун. Це досить жорсткий карантин. Якщо локдаун у тому вигляді, в якому його запроваджували європейські країни, то, наприклад, у Франції ти не міг вийти з дому, не заповнивши форму. Комендантська година, максимум 1 км від будинку - це так, це локдаун. У нас же є певні сектори економіки, які закриваються, навіть більше, з ініціативи президента виділяються грошові компенсації".

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Міністр додав, що якщо уряд не оголосить локдаун у січні, "то нам доведеться гарантовано екстрено робити в лютому на тлі великого зростання захворюваності".

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Топ коментарі

  • Gar
    Я уже спрашивал зебилов. Степанов, ты не месяц объясняй, а число! И какое отношение 8 января имеет к экономике или медицине. Для недалеких поясню: неделя после НГ до Рождества (православного) для бизнеса является мертвой. Если ты собрался вводить карантин в январе, то почему это не сделать 2 января? Чтобы Гундяя не злить? Ваши отмазки настолько жалкие, что я вообще не знаю, как вы руководящих постов достигли.
  • Vedana
    Степанов, так поміг локдаун Франції ?
    У нас жорсткий карантин з кінця вересня.
    Результату - 0.
    Правда, вірити уряду і їхнім циферкам - себе не поважати, але ж нам їх тицяють у вічі ...
  • Alexey G
    А Степанов где служит? Я думал в праительстве.Уж больно он как то в сторонке-если они там решат,то мы уж както так...И вообще,если 95 команда решит продлить гастроли,никуда он не денется-будет мычать,что в феврале карантин в два раза полезнее.
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