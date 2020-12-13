Якщо не запровадити жорсткий карантин у січні, то в лютому це доведеться робити на тлі високої захворюваності на COVID-19, - Степанов

Якщо уряд не оголосить локдаун в січні, то буде змушений це зробити в лютому.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

На запитання, чи є ймовірність, що січневий локдаун скасують, Степанов відповів:

"По-перше, я б не називав це локдаун. Це досить жорсткий карантин. Якщо локдаун у тому вигляді, в якому його запроваджували європейські країни, то, наприклад, у Франції ти не міг вийти з дому, не заповнивши форму. Комендантська година, максимум 1 км від будинку - це так, це локдаун. У нас же є певні сектори економіки, які закриваються, навіть більше, з ініціативи президента виділяються грошові компенсації".

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Міністр додав, що якщо уряд не оголосить локдаун у січні, "то нам доведеться гарантовано екстрено робити в лютому на тлі великого зростання захворюваності".

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