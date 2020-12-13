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Винні в злочинах на Донбасі потраплять у розшук у 120 країнах, - представниця ОГПУ Козлиєва

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Винні в злочинах на Донбасі потраплять у розшук у 120 країнах, - представниця ОГПУ Козлиєва
Рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі розслідувати військові злочини в Криму і на Донбасі означає, що до розшуку і затримання винних будуть залучені 120 країн.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла заступниця начальника департаменту нагляду в кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора України Зера Козлиєва, передає Цензор.НЕТ.

"Для України це важливий крок, який свідчить не про те, що у нас якась робота закінчилася, а більше про те, що попереду її дуже багато. На цій стадії, якщо досудова палата МКС прийме рішення про відкриття розслідування, надалі багато буде залежати від того, як діятиме Україна – сприяти цьому розслідуванню, надавати відповідну інформацію, доказову базу, яка підтверджує ті чи інші факти вчинення воєнних злочинів та злочинів проти людяності на тимчасово окупованих та непідконтрольних Україні територіях", - розповіла вона.

Козлиєва зазначила, що на національному рівні є багато перепон для притягнення осіб до відповідальності й до розслідування цих злочинів:

"Це і відсутність доступу до територій, до конкретних осіб, які переховуються на окупованих територіях, у Росії. І це також питання юрисдикції, тому що є низка осіб, які наділені імунітетом, що не дозволяє нашим правоохоронним органам притягати цих осіб до відповідальності".

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На запитання, чи можна притягнути до відповідальності Росію, або певних осіб на території РФ, представниця прокуратури відповіла:

"Коли МКС почне розслідувати справу, включається багато нових механізмів. Як мінімум понад 120 країн включають свої механізми для розшуку та затримання всіх винних у цих злочинах. Рано чи пізно все одно ці особи відповідатимуть перед судом. Розслідування можливе і без безпосередньої участі цих осіб у суді, але це буде юридичним підтвердженням і визнанням факту вчинення злочину, зокрема найвищими посадовими особами. Для українських судів складно розслідувати провадження щодо топпосадовців іншої країни, щоб довести їхню провину і вимагати виконання рішення суду – така юрисдикція є лише в МКС".

Раніше Міжнародний кримінальний суд у Гаазі заявив про готовність почати повноцінне розслідування військових злочинів і злочинів проти людяності в Криму і на Донбасі. У суді зазначили, що події в Україні потрапляють під їхню юрисдикцію.

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Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Давите гадов! Не останавливайтесь!
    Всем миром давите!
  • Altair Alt ccc5934c
    в 120 странах. Отлично.
  • Show Must Go On 9e6829d8
    https://hr-hr.facebook.com/chor.komitet/videos/%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%83%D0%BB-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D1%8E-%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BB%D0%BE%D1%85-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/1035696193164153/

    В России рухнул мост с надписью ''Обама - лох''
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