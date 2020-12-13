Винні в злочинах на Донбасі потраплять у розшук у 120 країнах, - представниця ОГПУ Козлиєва

Рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі розслідувати військові злочини в Криму і на Донбасі означає, що до розшуку і затримання винних будуть залучені 120 країн.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла заступниця начальника департаменту нагляду в кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора України Зера Козлиєва, передає Цензор.НЕТ.

"Для України це важливий крок, який свідчить не про те, що у нас якась робота закінчилася, а більше про те, що попереду її дуже багато. На цій стадії, якщо досудова палата МКС прийме рішення про відкриття розслідування, надалі багато буде залежати від того, як діятиме Україна – сприяти цьому розслідуванню, надавати відповідну інформацію, доказову базу, яка підтверджує ті чи інші факти вчинення воєнних злочинів та злочинів проти людяності на тимчасово окупованих та непідконтрольних Україні територіях", - розповіла вона.

Козлиєва зазначила, що на національному рівні є багато перепон для притягнення осіб до відповідальності й до розслідування цих злочинів:

"Це і відсутність доступу до територій, до конкретних осіб, які переховуються на окупованих територіях, у Росії. І це також питання юрисдикції, тому що є низка осіб, які наділені імунітетом, що не дозволяє нашим правоохоронним органам притягати цих осіб до відповідальності".

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На запитання, чи можна притягнути до відповідальності Росію, або певних осіб на території РФ, представниця прокуратури відповіла:

"Коли МКС почне розслідувати справу, включається багато нових механізмів. Як мінімум понад 120 країн включають свої механізми для розшуку та затримання всіх винних у цих злочинах. Рано чи пізно все одно ці особи відповідатимуть перед судом. Розслідування можливе і без безпосередньої участі цих осіб у суді, але це буде юридичним підтвердженням і визнанням факту вчинення злочину, зокрема найвищими посадовими особами. Для українських судів складно розслідувати провадження щодо топпосадовців іншої країни, щоб довести їхню провину і вимагати виконання рішення суду – така юрисдикція є лише в МКС".

Раніше Міжнародний кримінальний суд у Гаазі заявив про готовність почати повноцінне розслідування військових злочинів і злочинів проти людяності в Криму і на Донбасі. У суді зазначили, що події в Україні потрапляють під їхню юрисдикцію.