Терористи стріляли з гранатометів поблизу Мар'їнки, Водяного та Луганського. За добу 6 порушень режиму "тиші", поранено двох воїнів, - ООС
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.
Так, в районі населених пунктів Верхньоторецьке та Золоте-4 окупанти обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї. Внаслідок пострілів двоє наших воїнів мають легкі поранення, завданих біля Золотого. Військовим оперативно надано першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу.
Також, ворог вів вогонь з гранатометів різних систем по позиціях українських захисників поблизу населених пунктів Луганське, Водяне та Мар’їнка, а біля Новоолександрівки – ще й зі стрілецької зброї.
Такі зухвалі дії противника підрозділи Об’єднаних сил не залишили без уваги та відкрили вогонь у відповідь. Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Від початку поточної доби, 13 грудня, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано. На всій лінії розмежування спостерігається тиша.