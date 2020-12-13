COVID-19: в Україні померло 156 осіб, видужало - 7 563, виявлено 9 176 нових випадків
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
За його даними, за минулу добу:
-госпіталізовано – 2 969 осіб;
-летальних випадків – 156;
-одужало – 7 563 особи;
-здійснено тестувань за добу – 41 489 (зокрема методом ПЛР – 33 593, методом ІФА – 7 896).
За весь час пандемії в Україні:
-захворіло – 894 215 осіб;
-одужало – 501 564 особи;
-летальних випадків – 15 154;
-проведено ПЛР-тестувань – 5 031 859.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1125), Київській (740), Дніпропетровській (709), Одеській (628), та Запорізькій (535) областях.
Кількість захворювань у регіонах:
м. Київ – 91 138 випадків;
Вінницька область – 19 801 випадок;
Волинська область – 28 019 випадків;
Дніпропетровська область – 49 074 випадки;
Донецька область – 29 398 випадків;
Житомирська область – 34 073 випадки;
Закарпатська область – 26 016 випадків;
Запорізька область – 41 995 випадків;
Івано-Франківська область – 40 668 випадків;
Київська область – 48 523 випадки;
Кіровоградська область – 7 166 випадків;
Луганська область – 7 889 випадків;
Львівська область – 53 662 випадки;
Миколаївська область – 23 864 випадки;
Одеська область – 57 699 випадків;
Полтавська область – 29 121 випадок;
Рівненська область – 36 117 випадків;
Сумська область – 35 702 випадки;
Тернопільська область – 31 165 випадків;
Харківська область – 62 324 випадки;
Херсонська область – 13 972 випадки;
Хмельницька область – 34 800 випадків;
Черкаська область – 31 209 випадків;
Чернівецька область – 36 695 випадків;
Чернігівська область – 24 125 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.