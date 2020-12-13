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Суд відхилив позов Трампа про скасування результату президентських виборів у Вісконсині

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Суд відхилив позов Трампа про скасування результату президентських виборів у Вісконсині
Окружний суддя визнав аргументи Дональда Трампа "недоречними з точки зору закону і факту".

Президент США Дональд Трамп програв федеральний судовий процес. Він просив суд визнати недійсними результати виборів у Вісконсині.

Про це пише Associated Press, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Окружний суддя США Бретт Людвіг, призначений Трампом, відхилив федеральний позов Трампа з проханням зобов'язати контрольований республіканцями законодавчий орган назвати Трампа переможцем над демократом Джо Байденом.

Суддя сказав, що аргументи Трампа "недоречні з точки зору закону і факту".

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Верховний суд США відхилив позов Техасу про невизнання підсумків минулих президентських виборів у низці штатів

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше група з 17 американських штатів поінформувала Верховний суд США, що підтримує поданий Техасом позов, націлений на відстрочку призначення вибірників, яким належить визначити наступного президента країни.

Мета позову - перенести на пізніший термін призначення вибірників від штатів Джорджія, Пенсільванія, Мічиган і Вісконсин. У позові стверджується, що ці штати порушили конституцію при зміні правил проведення президентських виборів. Крім того, в позові йдеться, що нові правила, прийняті цими чотирма штатами, де-факто зробили можливими масштабні порушення під час голосування.

Очікується, що вибірники, якщо нічого не зміниться, проголосують на наступному тижні і оберуть президентом США кандидата від демократів Джо Байдена.

Трамп і його союзники прагнуть через суди переглянути підсумки листопадових президентських виборів. У США виборці голосують за вибірників, які потім вже обирають президента країни

ноябрьских президентских выборов. В США избиратели голосуют за выборщиков, которые затем уже избирают президента страны.

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Зауважте, що окружний суддя був призначений власне самим Трампом. І чоловік дивиться не на те, щоб якось "віддячити" тому, хто призначив, як це прийнято у нас, а дивиться на реальні аргументи і їх відповідність закону. Ось це і є правова держава!
  • Show Must Go On 9e6829d8
    завтра 14 ноября колегия изберателей завершит процесс
  • Яр Холодний
    Исподволь, на земле возникает «из ряда вон выходящее» государственное образование - РНФР… «Рублёвская Народная Федеративная республика». Основное территриальное расположение - в границах г. Москвы. Имеется анклав - в г. Ростов-на-Дону. В её состав входят «республики в изгнании», представляемые бывшими руководителями этих стран, которым не удалось переизбрать удобный для себя народ - Киргизская, Казахская, Украинская… Готовится место для создания Сирийской и Беларусской… А може буть, і "Американської"...
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