Встановлено особу загиблого під час пожежі в історичній будівлі Полтави, - поліція
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Нацполіції Полтавської області.
"Працівники Полтавського відділу поліції встановили особу чоловіка, обгоріле тіло якого знайшли після ліквідації пожежі в історичній будівлі на вулиці Соборності, 31. Ним виявився місцевий хлопець, 1993 року народження. Наразі слідчі з’ясовують, яким чином полтавець потрапив до будівлі, а також причини та обставини виникнення пожежі.
Нагадаємо, що за фактом пожежі поліція Полтави відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про пожежу в історичній будівлі в центрі Полтави.Інцидент стався 9 грудня близько 4 ранку.