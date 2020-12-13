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Мін'юст США запросив дані про фіндіяльність Хантера Байдена в Україні, - Associated Press

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Мін'юст США запросив дані про фіндіяльність Хантера Байдена в Україні, - Associated Press
Міністерство юстиції США зажадало документи у понад 20 організацій, які пов'язані з фінансовими справами Байдена-молодшого.

У рамках розслідування фінансової діяльності Хантера Байдена, сина обраного президента Джо Байдена відправлений запит і української газодобувної компанії Burisma. Про це повідомляє Associated Press, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Всього відомство зажадало документи у понад 20 організацій, які пов'язані з фінансовими справами Байдена-молодшого. Мін'юст вивчає питання про порушення податкового законодавства та законів про відмивання грошей в ділових відносинах з іншими країнами.

"Неясно, чи є робота Хантера Байдена в українській компанії центральною частиною федерального розслідування або ж прокуратура просто шукає інформацію про всі його джерела доходу в останні роки", - пише видання.

Нагадаємо, в травні американські сенатори США запитували в Держдепу документи про звільнення українського генпрокурора Віктора Шокіна. Опоненти Джо Байдена стверджують, що він тиснув на владу України, вимагаючи звільнити Шокіна, оскільки Генпрокуратура при ньому розслідувала справу компанії Burisma, в якій фігурував його син.

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Топ коментарі

  • Владимир Иванец
    От же ж этот Трамп! Зеля и так ссытся от любого упоминания про США, а тут опять этот Хантер! Зеля и на Хантера собирался уголовные дела открывать, а потом на тех, кто вякал на Хантера дела открывал. Вот что теперь зелепупсу делать?! Надо срочно опять в Феофанию, на больничный, ага. А потом в отпуск. Типа нет меня, отсутствую я. Уверен, что когда Байден вдруг позвонит президенту Украины и трубку возьмет Зеленский, Байдет спросит: "А есть кто-то из взрослых дома?"
  • Гыг с Вами
    кацапосоветы непрошенные ,бестолковые и никому не интересные
  • Ольга Пелле
    Это не трамп, Байден сам решил это сделать, чтоб не плели всякие рыжие твари сплетни на ровном месте.
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