Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 1,6 млн - університет Гопкінса
Про це повідомляє американський університет Джонса Гопкінса, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
До країн з 5 млн і понад заражень COVID-19 належать США, Індія і Бразилія.
Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено сумарно 16 058 853 інфікованих на COVID-19, зафіксований 297 801 летальний результат, вилікувалися понад 6,2 млн.
Друге місце посідає Індія, де кількість заражених зросла за минулу добу до 9 857 029, кількість померлих - до 143 019, одужали понад 9,35 млн.
Третя позиція в світі за кількістю інфікованих у Бразилії. Тут за час пандемії зареєстровано 6 880 127 хворих, померли 181 123 хворих, видужали понад 6 млн людей
За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності від коронавірусу на 1 млн населення планети склав на ранок неділі 206,8. У США на 1 млн жителів померли 919 осіб, в Індії - 103, в Бразилії - 849.