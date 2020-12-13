МЗС Казахстану вручило ноту дипломату РФ через висловлювання депутата Держдуми Ніконова про подаровані території
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС Казахстану.
Як зазначається, Сиздиков висловив здивування з приводу висловлювань на Першому каналі голови Комітету з освіти і науки Державної Думи Російської Федерації Вячеслава Ніконова про те, що "територія Казахстану - це великий подарунок з боку Росії".
"Було зазначено, що почастішали провокаційні випади деяких російських політиків з приводу Казахстану, які завдають серйозної шкоди відносинам між нашими державами", - йдеться в заяві МЗС.
Крім цього підкреслюється, що МЗС Казахстану очікує адекватну оцінку російською стороною подібних висловлювань і закликає вжити заходів щодо недопущення надалі заяв такого роду від державних діячів Російської Федерації.
Зазначимо, що Ніконов - співведучий програми "Велика гра" на пропагандистському "Першому каналі". У випуску від 10 грудня, присвяченому річниці підписання Біловезьких угод, він заявив, що "Казахстану раніше не існувало".
"Казахстану не існувало, Північний Казахстан узагалі не був заселеним. Вони [казахи] жили значно південніше. І, власне, територія Казахстану – це великий подарунок із боку Росії та Радянського Союзу".