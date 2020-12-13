МЗС Казахстану вручило ноту дипломату РФ через висловлювання депутата Держдуми Ніконова про подаровані території

Заступник глави МЗС Казахстану Марат Сиздиков вручив тимчасовому повіреному РФ Олександру Комарову ноту через висловлювання депутата Держдуми Вячеслава Ніконова про подаровані Росією території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС Казахстану.

Як зазначається, Сиздиков висловив здивування з приводу висловлювань на Першому каналі голови Комітету з освіти і науки Державної Думи Російської Федерації Вячеслава Ніконова про те, що "територія Казахстану - це великий подарунок з боку Росії".

"Було зазначено, що почастішали провокаційні випади деяких російських політиків з приводу Казахстану, які завдають серйозної шкоди відносинам між нашими державами", - йдеться в заяві МЗС.

Крім цього підкреслюється, що МЗС Казахстану очікує адекватну оцінку російською стороною подібних висловлювань і закликає вжити заходів щодо недопущення надалі заяв такого роду від державних діячів Російської Федерації.

Зазначимо, що Ніконов - співведучий програми "Велика гра" на пропагандистському "Першому каналі". У випуску від 10 грудня, присвяченому річниці підписання Біловезьких угод, він заявив, що "Казахстану раніше не існувало".

"Казахстану не існувало, Північний Казахстан узагалі не був заселеним. Вони [казахи] жили значно південніше. І, власне, територія Казахстану – це великий подарунок із боку Росії та Радянського Союзу".





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