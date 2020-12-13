У Білорусі на сьогодні заплановано "Марш народного звинувачення"

У Білорусі в неділю, 13 грудня, опівдні стартує чергова акція протесту - "Марш народного звинувачення", спрямований проти репресій щодо мирних демонстрантів і опозиції з боку режиму Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Телеграм-канал Nexta.

"У багатій палітрі емоцій у кожного з нас є і страх, і втома, але ще сильніше - жага справедливості. Вихід кожного з нас завтра - це відмова підкорятися насильству і брехні. Це ще один крок до нової країни, в якій буде цінуватися кожен. Ця вимога справедливості й закону.

Ми пам'ятаємо все імена репресованих - і назвемо кожне ім'я тих, хто в репресіях винен. Міжнародний тиск на підтримку наших вимог наростає. Прокуратури інших країн відкривають справи з універсальної юрисдикції, які не можна спустити на гальмах або закрити дзвінком прокурора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білоруські силовики та військові у відкритому листі заявляють про злочинні накази і закликають провести нові вибори

Останні залишилися в системі розсудливі приєднуються до наших вимог (наприклад, через відкритий лист силовиків за чесні вибори) або теж сприяють правосуддю - за допомогою ініціатив на кшталт ЕКРП. Саме наша наполегливість робить все це можливим", - говориться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація у Білорусі становить небезпеку для України, - Данілов