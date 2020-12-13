Разумков проведе нараду голів фракцій у понеділок вранці: готовність бюджету, локдаун, кадрові призначення

Уранці в понеділок, 14 грудня, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков збере нараду голів фракцій парламенту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в своєму Telegram-каналі повідомив заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Завтра на 10:00 глав фракцій знову збирає спікер", - написав він.

"Ймовірна повістка: готовність бюджету-2021. Все-таки у вівторок голосування вже. Порядок розгляду закону про спецстатус Донбасу (він проходить, якщо тільки голосують відразу в цілому). Кадрові призначення теж варто обговорити. Ну, і, напевно, обговоримо графік роботи Ради під час січневого локдауну", - повідомив Железняк.

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