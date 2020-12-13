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Венеціанська комісія підтвердила, що не може бути окремого законодавства для суддів, закон є одним для всіх, - Стефанішина

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Венеціанська комісія підтвердила, що не може бути окремого законодавства для суддів, закон є одним для всіх, - Стефанішина
Українська влада вже частково врахувала висновок Венеційської комісії щодо розв'язання конституційної кризи в Україні, яка виникла через скасування антикорупційного законодавства рішенням Конституційного суду

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Вона зазначила, що висновки Венеціанської комісії ляжуть в основу законопроєктів щодо реформування КСУ, які парламент, уряд і президент будуть напрацьовувати спільно.

"Прозвучав і продовжує звучати заклик до парламентарів – врахувати висновок Венеційської комісії. Він вже частково врахований, зокрема в законопроєкті, який стосується відновлення системи електронного декларування. Тут Венеційська комісія підтвердила, що не може бути окремого законодавства для суддів, закон єдиний для всіх. Його мають виконувати навіть судді", - наголосила віцепрем’єрка.

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За її словами, "це очевидна річ, але важливо, що Венеційська комісія теж підтвердила це".

"А що стосується змін до реформування КСУ, то висновки Венеційської комісії ляжуть в основу тих законопроєктів, які парламент, уряд і президент напрацьовуватимуть спільно", - додала Стефанішина.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.

Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Судьи построили для себя рай в Украине . И олигархов это устраивает - карманные суды и карманные судьи
    В Украине судьи получают среднюю пенсию в размере 52 420 грн. При этом все остальные украинцы не могут рассчитывать на выплату в размере выше 17 690 грн.

    Об этом говорится в данных Пенсионного фонда Украины. Так, максимальный размер выплаты составляет 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных. На данный момент это 17 690 грн, однако судьи смогли отвоевать свое право на более высокие пенсии. Деньги они получают по специальному закону и в среднем на каждого приходится по 52 420 грн в месяц.
  • Александр Глазков
    Молодцы,опустили нашу касту судей - небожителей на землю,а то похоже они совсем опуели,возвели себя в ранг всемогущих жрецов и святых угодников ,которым ни кто не указ , ни парламент,ни президент,ни папа римский.
  • Владимир Шиховцов b6d05f66
    Просто зажрались и обнаглели от вседозволенности.
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