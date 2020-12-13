У Києві за добу від COVID-19 померли 10 осіб, 1 125 нових випадків захворювання, - Кличко
Про це повідомив у своєму телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
За даними Кличка, 1125 хворих на коронавірус виявили в Києві за минулу добу.
10 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 1584 киян.
"Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 91 138.
Захворіли:
-602 жінки, віком від 18 до 90 років
-437 чоловіків, віком від 18 до 91 років
-42 дівчинки, від 5 місяців до 17 років, та 44 хлопчики від 2 місяців до 17 років.
Захворіли, зокрема, 54 медики.
До лікарень столиці госпіталізували 72 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 189 людей. Всього коронавірус подолали 28 817 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 291, в Дарницькому — 286 та в Деснянському районі – 136 випадків", - написав мер.