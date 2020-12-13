З нетерпінням чекаю, коли Зеленський продовжить втілювати антикорупційні реформи, - американський сенатор Портман

Співголова групи підтримки України в американському Сенаті Роб Портман привітав те, що в проєкті оборонного бюджету США, прийнятому Сенатом в п'ятницю, передбачена допомога Україні. При цьому він нагадав про обіцянки Києва боротися з корупцією.

Слова Портмана цитує "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.

"Я закликав український уряд продовжувати свої зусилля зі зменшення корупції. Я був серед авторів законів, що прив'язують американську допомогу до продовження антикорупційних реформ. Ці умови залишаються чинними, і я з нетерпінням чекаю, щоб побачити, як уряд президента Зеленського продовжує втілювати антикорупційну програму реформ", - заявив сенатор-республіканець з Огайо Роб Портман.

У п'ятницю, 11 грудня, Сенат США ухвалив проєкт оборонного бюджету (NDAA) на 2021 рік.

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