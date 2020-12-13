Україна готова підписати Угоду про "відкрите небо" на Раді асоціації з ЄС 11 лютого, - Стефанішина

11 лютого на засіданні Ради асоціації Україна та ЄС визначать модальності оновлення Угоди про асоціацію, а також завершать процедури для підписання Угоди про Спільний авіаційний простір

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час прямого включення на телеканалі "Прямий".

На момент засідання Ради асоціації з боку України всі процедури для підписання Угоди про "відкрите небо" будуть завершені. Саме підписання також залежить від Європейської комісії. Якщо встигнемо процедурно, то Угоду про "відкрите небо" підпишемо на Раді асоціації", – сказала Ольга Стефанішина.

Урядовиця також підкреслила, що це дуже важливий іміджевий сигнал для України на міжнародній арені.

"Угода про Спільний авіапростір з ЄС - це вільна конкуренція, створення нового ринку, збільшення доступу на 500 мільйонний ринок авіаперевезень ЄС, дешевші квитки та більше рейсів. Авіаперевезення стануть доступним видом транспорту. А, враховуючи, що у нас є безвіз, це дозволить збільшити контакти між людьми і перельоти між ЄС та Україною", – сказала Ольга Стефанішина.

Поряд з тим, урядовиця підкреслила, що Угода про Спільний авіапростір подібна до Угоди про асоціацію і містить велику кількість зобов’язань. Україна муситиме серйозно переглянути своє законодавство, правила щодо безпеки польотів та захисту прав споживачів.

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