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Вакцинація проти COVID-19: влада Канади готова до виплати компенсацій за побічні ефекти

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Вакцинація проти COVID-19: влада Канади готова до виплати компенсацій за побічні ефекти
У Канаді будуть виплачувати компенсацію з боку держави, якщо після вакцинації у когось будуть серйозні побічні ефекти.

Про це повідомили в Агентстві громадського здоров'я Канади, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Правило поширюватиметься на всі вакцини, які затверджені Департаментом охорони здоров’я країни.

Програма покликана "упевнитись в наявності справедливого доступу усіх канадців до підтримки у разі рідкісного випадку їх бурхливої побічної реакції на вакцину".

"Як будь-які ліки, вакцини можуть спричинити побічні наслідки та реакцію. Іноді можлива також бурхлива побічна реакція на щеплення. Вірогідність цього є дуже низькою - менше одного випадку на мільйон - і ми зобов’язані допомогти, якщо це трапиться", - наголосили в Агентстві.

Раніше повідомлялося, що в центральній провінції Канади Онтаріо з 15 грудня почнуть вакцинацію проти коронавірусу.

Також читайте: Канада лідирує за обсягами замовленої вакцини проти COVID-19: кількість доз учетверо більше за населення країни. ПЕРЕЛІК

Топ коментарі

  • aquarius580 459c2008
    "ковид" - то была спецоперация по свержению Трампа. Операцию теперь сворачивают.
    Скоро про "ковид" вообще никто не вспомнит.
  • Антип61
    Так сколько же деток уже умерло после вакцинации? И отдельно интересно знать сколько деток уже умерло в результате вакцинации?
  • Vedana
    Шо таке ? Не вірите опитуванням, що, типу, дві третини канадців готові вакцинуватися ?
    Правда, от прям зараз - лише третина ?
    Заманюєте ? Бо Трюдо ж назамовляв. А скільки вона може зберігатися і чи буде потрібна через кілька місяців ? Закупили більше всіх у світі на одну людину.

    І як вам, чинушам, потім довести, що наслідки саме від вакцини ? Які вони можуть бути ? Скільки часу даєте на те, щоб вони проявилися ? Бо пізніше уже не рахуватиметься.
    Що, по-вашому, - серйозні ?

    А від інших виплачували ?
    https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/canada-to-implement-its-first-national-vaccine-injury-compensation-program-1.5226609

    Canada to implement its first national vaccine injury compensation program

    ...

    Trudeau added in the press conference that the program was "based on the model that ****** has had for the last 30 years and follows the lead of all other G7 countries."
    More than 20 countries already have vaccine injury support programs, according to the press release, with Canada being the last G7 country to follow suit.
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