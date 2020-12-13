Загострення у Карабасі: Азербайджан заявив про контртерористичну операцію, міністри оборони Вірменії та РФ провели переговори

Сили Служби держбезпеки Азербайджану заявили про проведення "вимушеної антитерористичної операції" в околицях селища Гадрут в Нагірному Карабасі.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна" про це свідчить спільна заява відомства і Міноборони республіки.

У ній наголошується, що після підписання угоди про припинення вогню в лісах на північний захід від селища Гадрут залишилися вірменські збройні загони.

Вірменія звернулася до командування миротворчого контингенту Росії для допомоги у виведенні цих загонів.

"Російські миротворці зверталися до вірменських збройних загонів, що сховавлися в лісах, заявляли про те, що вжито всіх необхідних заходів для їх евакуації ... Вони не покинули територію, а, навпаки, створили бойові позиції", - зазначено в повідомленні.

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У СГБ підкреслюють, що ці загони здійснили кілька диверсій щодо азербайджанських військових і цивільних осіб.

"В результаті загинули чотири і були поранені двоє військовослужбовців, а також поранений один цивільний. Служба державної безпеки Азербайджану була змушена провести антитерористичну операцію", - підкреслюється в заяві.

Баку також закликав Єреван забезпечити виконання пунктів спільної заяви про припинення вогню в Карабасі.

При цьому, як повідомляє пресслужба Міністерства оборони Вірменії, голови Міноборони Вірменії та Росії Вагаршак Арутюнян і Сергій Шойгу провели переговори на тлі загострення в Нагірному Карабасі.

"Міністерство оборони республіки Вірменія рішуче засуджує провокацію збройних сил Азербайджану. Нинішня ситуація ... ставить під загрозу крихкий мир", - зазначено в повідомленні.

Зазначається, що Арутюнян перебуває з робочим візитом в Росії.

"Міністр оборони РА Вагаршак Арутюнян, що перебуває з робочим візитом у Російській Федерації, також обговорив це питання під час зустрічі з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу", - поінформували у вірменському міністерстві.

Також зазначено, що зараз в Гадрутському районі між військовослужбовцями Вірменії, Росії та Азербайджану йдуть переговори з врегулювання ситуації і повернення сторін на колишні позиції.

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Крім цього, президент Вірменії Армен Саркісян вимагає скликати позачергове засідання парламенту, про що повідомляє пресслужба президентського апарату.

"12 грудня Збройні сили Азербайджану, порушивши оголошений 9 листопада режим припинення вогню, захопили село Хін-Тагер в Гадрутському районі Арцаха і висунулися в бік села Хцаберд того ж району. Президент закликає терміново провести позачергове засідання парламенту", - зазначено в повідомленні.

Під час засідання парламенту планується розглянути причини цієї ситуації в Гадрутському районі та шляхи виходу з неї.

Крім того, Саркісян звернувся до Міністерства оборони і МЗС. Він просить негайно довести до відома громадськості ситуацію в Арцах, а також дії, вжиті вірменською стороною для захисту населених пунктів і ефективного дотримання перемир'я.

Президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв ввів нове державне свято - День Перемоги, який буде відзначатися щорічно 10 листопада.