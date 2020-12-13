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Поліція посилила охорону біля ОП, але доступ громадян не буде обмежено

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Поліція посилила охорону біля ОП, але доступ громадян не буде обмежено
Національна поліція посилила заходи безпеки біля будівлі Офісу президента, проте доступ громадян на територію не обмежуватимуть.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Нацполіції.

Зазначається, що доступ громадян до Офісу президента України не будуть обмежувати, проте правоохоронці стежать за правопорядком і проводять превентивні заходи.

"Перед ОП облаштовано святкові локації, а також заплановано інші заходи. З огляду на це поліцейські посилили заходи безпеки. Поліція діалогу роз'яснює вимоги уряду про необхідність дотримання карантину, також проводяться поверхневі перевірки. Водночас доступ громадян на територію не обмежений", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомлялося, біля Офісу президента України на час новорічних свят облаштують безкоштовний каток, карусель, резиденцію Святого Миколая та святкові фотозони.

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Топ коментарі

  • Павло ШОвте
    Полиция усилила охрану возле ОП, но доступ граждан ограничен не будет - Цензор.НЕТ 2665
  • Ksenia VB
    Зеля вже в бойовому памперсі.
  • Порохобандерівець
    Та він у броніку на зустріч з папою римським ходив.
    Полиция усилила охрану возле ОП, но доступ граждан ограничен не будет - Цензор.НЕТ 8563
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