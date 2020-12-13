Міноборони хоче залучити Євросоюз до Програми структурованої співпраці
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це йшлося під час зустрічі міністра оборони Андрія Тарана з головою представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом.
"Таран наголосив, що оборонне відомство готове і надалі розширювати співпрацю з ЄС за всіма напрямками, зважаючи на європейські та євроатлантичні орієнтири України, закладені в Конституції. З цією метою оборонне відомство продовжує імплементацію комплексної оборонної реформи, спрямованої на посилення спроможностей ЗС України та досягнення критеріїв членства у Північноатлантичному Альянсі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, глава Міноборони поінформував іноземних представників про поточну безпекову ситуацію в районі проведення ООС. У цьому контексті Таран зазначив, що попри постійні порушення домовленостей із боку РФ українська сторона дотримується взятих на себе зобов'язань.
Також міністр подякував представникам ЄС за послідовну підтримку нашої країни, зокрема за комплексні заходи з надання допомоги регіонам, що постраждали від російської агресії.
Глава МОУ окремо привітав полковника Альгірдаса Норкуса (Литовська Республіка) з призначенням військовим представником ЄС в Україні та висловив сподівання на подальшу взаємовигідну співпрацю.
Програма Постійної структурованої співпраці (Permanent Structured Cooperation, PESCO) була створена у 2017 році як відповідь на виклики сучасності в безпековій сфері. Участь у PESCO є добровільною. Наразі до неї долучилися 25 країн ЄС.