Україна на 29-му місці у Європі за смертністю від коронавірусу на 1 млн населення, - МОЗ

Попереду України з набагато більшою смертністю Франція, Велика Британія, Іспанія, Італія.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу Україна 24.

"Якщо подивитися трохи вперед, у нас у лютому очікується традиційне зростання захворюваності на грип, і ми маємо підійти до цього періоду з мінімальними цифрами. Адже грип має таке ж ускладнення, як і коронавірус - пневмонію. Це ті ж лікарні, де наразі лікують від COVID-19 ті ж фахівці. Тому нам необхідно, щоб наша медична система витримала і щоб ми вже до весни не запроваджували жодні жорсткі карантини, щоб ми дотримувалися встановлених правил", - сказав міністр.

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Водночас він зазначив, що наразі Україна перебуває на 29-му місці в Європі за показником смертності від коронавірусу на мільйон населення. Крім того, цей показник знизився з весни.

"Є такий показник смертності на мільйон населення. І за ним у Європі Україна - на 29-му місці. Попереду нас із удвічі, а то й утричі більшою смертністю Франція, Велика Британія, Іспанія, Італія. Тобто країни, які мають розвиненішу медичну систему", - сказав Степанов.

За його словами, навесні показник смертності від COVID був на рівні 2,9%, а зараз - 1,7%.

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