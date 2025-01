Посольство Ізраїлю вважає інцидент із ханукією у центрі Києва антисемітизмом, - посол Ліон

Інцидент із вандалізмом щодо ханукії на Контрактовій площі в Києві є актом антисемітизму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон написав на своїй сторінці у твітері. Дипломат закликав українські правоохоронні органи притягнути вандала до відповідальності.

I strongly condemn the act of #Antisemtism which happened on 10/12 in #Kyiv. I call upon #Ukraine officials to join my condemnation & quickly bring this individual to justice & adopt @TheIHRA definition to see that this wasn't Hooliganism but Antisemitism! https://t.co/nywTkhV0ox — Joel Lion (@ambassadorlion) December 12, 2020

Також ізраїльський посол закликав українських чиновників відреагувати на інцидент.

"Я рішуче засуджую акт антисемітизму, який стався 10 грудня в Києві. Закликаю українських чиновників долучитися до мого осуду і швидко притягнути особу до відповідальності", - підкреслив він.

Антисемітизм у правопорушенні, яке цього тижня вчинили на Контрактовій площі, побачили і в посольстві Великої Британії в Україні.

"Це звичайнісінький антисемітизм. Це розпалювання расової ненависті, якій немає місця в демократичній Україні. Я закликаю поліцію Києва провести розслідування", - написала британська пані посол Мелінда Сімонс у твітері.

This is #Antisemitism pure and simple. It’s incitement to racial hatred which has no place in a democratic #Ukraine. I urge #kyiv police to investigate. https://t.co/43W9dztTC5 — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) December 13, 2020

На ситуацію вже відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, засудивши напад на ханукію в Києві і вітав швидку реакцію правоохоронних органів.

"Зараз йому (вандалові. - Ред.) загрожує кримінальна відповідальність, і я впевнений, що справедливість буде встановлено. В Україні немає місця для антисемітизму", - написав глава МЗС у твітері.

I condemn in strongest terms Thursday’s brutal attack on a Jewish Menorah in Kyiv. I welcome the swift reaction by law enforcement agencies identifying the perpetrator. He now faces criminal charges & I‘m convinced justice will be served. No place for Anti-Semitism in Ukraine. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 13, 2020

Крім того, у відповідь на реакцію глави українського МЗС посол Ізраїлю закликав Україну прийняти визначення антисемітизму, яке розробив Міжнародний альянс пам'яті жертв Голокосту (IHRA).

Нагадаємо, 10 грудня в Києві на Контрактовій площі чоловік повалив ханукію, встановлену до єврейського свята Хануки, яке відзначається з 10 до 18 грудня. Він також опублікував відеоролик, на якому чути, як він викрикує антисемітські гасла. Правоохоронці встановили особу правопорушника, а також порушили справу за фактом хуліганства.

Пізніше поліція повідомила чоловікові, який повалив ханукію, про підозру за фактом розпалювання релігійної ворожнечі і ненависті. Правопорушнику загрожує до 3 років за ґратами.