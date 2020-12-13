В Україну йде циклон: очікується погіршення погодних умов, крижаний дощ і мокрий сніг

У понеділок, 14 грудня, в Україну прийде циклон. Очікуються похолодання, мокрий снігу і крижаний дощ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила на сторінці у фейсбуці синоптик Наталія Діденко.

"Опади - мряка, дощ, крижаний дощ, мокрий сніг - вибирайте! Вони найбільш ймовірні на півночі, в центральних областях, місцями на заході, зачеплять Одещину", - написала синоптик.

Водночас на більшій частині півдня, у східних областях і в Дніпропетровській області, за її словами, буде суха погода, але, можливо, з туманами. Водночас у південній частині України і на сході буде сильний вітер.

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"Температура повітря крутитиметься поблизу нуля - вночі наближатиметься до невеликих "мінусів", вдень до "плюсів". Ці мікроколивання шкідливі, адже знову за такої ситуації і далі підживлюють небезпеку ожеледь та ожеледиця", - зазначила Діденко.

У Києві завтра прогнозується мокрий сніг, дощ, крижаний дощ. Значніші опади будуть вночі і вранці, а з другої половини дня зменьшаться. Однак, додала синоптик, ожеледь, ожеледиця залишаються.



