Чорнобильський заповідник додали в базу природоохоронних територій світу
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Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник додано в базу природоохоронних територій світу The World Database on Protected Area.
Як повідомили в пресслужбі заповідника, світова база даних про заповідні та природоохоронні території - найповніша глобальна база даних про наземні та морські заповідні території, інформує Цензор.НЕТ.
Це спільний проєкт між Програмою ООН з охорони навколишнього середовища та Міжнародним союзом охорони природи (МСОП), яким керує Світовий центр моніторингу заповідання природоохоронної програми ООН (UNEP-WCMC).
"Внесення Чорнобильського заповідника в цю базу - дуже важлива подія не тільки для заповідника, а й усієї України. Адже це наближає нашу державу до виконання міжнародних зобов’язань, взятих нею у сфері охорони довкілля", - зазначили в заповіднику.
Крім того, тепер WDPA надаватиме користувачам інформацію про Чорнобильський заповідник.