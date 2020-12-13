Новини

Двоє рибалок провалилися під лід і загинули на Дніпропетровщині

7 56527
Двоє рибалок провалилися під лід і загинули на Дніпропетровщині
На річці Базавлук у селі Олександрівка Криничанського району Дніпропетровської області під час риболовлі провалилися під лід дві людини.

Про це повідомив у фейсбуці начальник головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Андрій Кульбач, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, тіла загиблих чоловіків (50 і 69 років) виявили за 10 метрів від берега. За допомогою човна і мотузки їх доставили до берега.

На місці події працювали рятувальники. Тіла загиблих відвезли на судмедекспертизу.

Дивіться також: У Дніпрі кран впав на бетономішалку - водія розчавило в кабіні. ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • mrSmith
    Открыли сезон!
    Только только небольшой слой льда появился и уже есть желающие его на прочность проверить!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    там жеж того льда......ну как жеж так??? ну не мальчики ж...
  • Владимир Аааааа
    Шкода дядьків.Безпека понад усе.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини