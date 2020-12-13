"Укрзалізниця" відправила в перший рейс поїзд Київ-Авдіївка

"Укрзалізниця" відправила в перший рейс за новим маршрутом Київ-Авдіївка поїзд "Маяк" №135/136.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УЗ.

Урочиста церемонія відбулася 13 грудня.

Поїзд "Маяк" курсуватиме за вказаним маршрутом щодня, повідомили на залізниці.

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Відправлення зі станції Київ-Пасажирський о 19:19, прибуття на станцію Авдіївка о 9:10. Зворотно відправлення зі станції Авдіївка о 21:15 і прибуття на станцію Київ-Пасажирський об 11:04. Поїзд зупинятиметься на станціях Миронівка, імені Тараса Шевченка, Знам'янка, Олександрія, П'ятихатки, Дніпро-Головний, Синельникове-2, Покровськ, Очеретине, Авдіївка тощо", - йдеться в повідомленні.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій нагадав, що раніше цей поїзд курсував тільки до станції Покровськ.

Місто Авдіївка Донецької області розташоване за 13 кілометрів від окупованого проросійськими бойовиками Донецька. Фактично місто розташоване на самій лінії фронту, що пролягла його околицями, так званою Авдіївською промзоною.

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