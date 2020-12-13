Розливи нафтопродуктів в окупованому Криму: Мінекології та прокуратура АРК розробляють методики оцінки збитків

Україна обов'язково притягуватиме Росію до відповідальності за шкоду екології в окупованому Криму.

Про це Крим.Реалії повідомив заступник міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів України Михайло Хорєв, передає Цензор.НЕТ.

Так він прокоментував, зокрема, розлив нафтопродуктів у Севастопольській бухті в грудні.

"Відповідальність за розливи нафти у Севастополі під час окупації покладається на країну-окупанта. Зараз створено робочу групу, яка спільно з прокуратурою Автономної Республіки Крим розробляє методики оцінки збитків. Ми хочемо прив'язати їх до військових злочинів і, відповідно, пред'являти ці позови в міжнародних судах", – зазначив Хорєв.

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Наразі немає реакції відповідних відомств Росії на цю інформацію.

Нагадаємо, 4 грудня повідомлялося про забруднення Севастопольської бухти нафтопродуктами, площа розливу становила 200 тис. кв. м. Інспектори Чорноморсько-Азовського морського управління Росприроднагляду звернулися до Південної транспортної прокуратури Росії та в поліцію для порушення кримінальної справи.

У лютому 2020 року російський "Центр цивільного захисту" виявив у Севастопольській бухті маслянисту пляму. Прокуратура і Нацполіція АРК після цього відкрили кримінальне провадження. Українські правоохоронці зазначили, що токсичні речовини потрапляють у Чорне море, створюючи загрозу для здоров'я населення і середовища.

У січні в Чорному морі біля берегів Криму також фіксували розлив нафти, плями було виявлено за 146,4 км від Феодосії.

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